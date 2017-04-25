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Главные новости Челябинской области
12:51  25 апреля 2017 1

Челябинские власти разрешили акцию сторонников Ходорковского

Михаил Ходорковский. Киев, ходорковский михаил
Ходорковскому разрешили вывести своих сторонников на пикет в ЧелябинскеФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Челябинские власти согласовали проведение в ближайшую субботу, 29 апреля, пикета «#Надоел», организованного движением беглого олигарха Михаила Ходорковского «Открытая Россия». Акция пройдет в сквере имени Колющенко, сообщил «URA.RU» вице-мэр по социальному развитию Игорь Лопаткин.

Координатор челябинского отделения «Открытой России» Эрнест Лукманов добавил, что изначально он просил разрешения провести акцию с 50 участниками на площади Революции, у входа в подземный переход. Однако городские власти заявили, что в это время там состоится эстафета, и предложили два альтернативных варианта: сквер Колющенко и танцплощадка парка Тищенко (Металлургический район). Лукманов выбрал первый вариант и увеличил квоту участников до 100 человек.

«Во вторник утром мне согласовали время и место проведения пикета. Зампрокурора города Ольга Чубук вынесла представление о недопустимости нарушений. Вызывали на беседу в отдел по борьбе с экстремизмом [отдел „Э“], где очень корректно просили соблюдать закон», — добавил Лукманов.

Пикеты в субботу пройдут также в Екатеринбурге и Перми.

Общественное движение «Открытая Россия» было создано по инициативе Михаила Ходорковского в 2001 году.

Сергей Леонов
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