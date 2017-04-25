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25 апреля 2017
13:01  25 апреля 2017 1

«Выгрузим в чистом поле». Киев «зачистят» от бомжей перед «Евровидением»

Беспризорники. Бомжи. Челябинск., бомж, бездомный, алкоголик
Город на время освободят от бездомныхФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Евровидение в Киеве
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Перед проведением майского музыкального конкурса «Евровидение-2017» из Киева планируют выселить большую часть бездомных для того, чтобы не портить настроение туристам и гостям конкурса.

В столице Украины всего насчитали около 20 тысяч человек без постоянного места жительства и их число в последнее время только увеличивается. Такое количество бомжей опасно для окружающих, в том числе и для гостей города, пишет издание «Дни.ру».

«Куда будем вывозить, пока не знаем, но такая операция будет точно, — говорит один из патрульных Центрального вокзала. — Не исключено, что где-то за Киевом выгрузим в чистом поле». Подобные рейды, хоть и не столь масштабные, проводились и раньше, однако потом бездомные возвращались обратно в город.

Вопрос бродяг осложняется тем, что в Киеве нет приютов. В городе действует только одно учреждение для данного контингента, которое может поместить только 152 человека.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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