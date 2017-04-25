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Главные новости Курганской области
13:14  25 апреля 2017 0

Курганский бизнесмен до сих пор не вывез незаконную свалку. Будет делать деньги на мусоре

Вырубка леса КГСХА Курганская область, мусор на природе, энергосберегающие лампы на свалке
На площадке возле комбината "Синтез" осталось еще 2,5 тыс. кубометров мусораФото: Игорь Меркулов © URA.RU

На территории возле фаркомбината «Синтез» в Кургане осталось еще порядка 2,5 тыс. кубометров бытовых отходов, которые ранее там незаконно разместило ООО «Наука и ПрактикаСервис». Об этом губернатору доложил директор департамента природных ресурсов области Эдуард Гусев, передает корреспондент «URA.RU».

По словам Гусева, Росприроднадзор постановил убрать весь мусор до 10 июля. Сейчас территорию контролируют, чтобы предприниматель не ввозил туда отходы, отметил чиновник. Губернатор Алексей Кокорин поручил держать ситуацию на контроле.

Как сообщил «URA.RU» директор ООО «Наука и ПрактикаСервис» Эдуард Шашков, вопрос с арендой территории пока не решен. «У лица, которое имеет к нам отношение, имеется в собственности недвижимость — порядка 10 промышленных цехов. Для нас приоритетны здания», — заявил он. В этих помещениях предприниматель планирует разместить мусоросортировочную станцию. Оборудование уже завезли, монтаж и запуск запланирован на май этого года. По словам Шашкова, новая производственная линия будет утилизировать до 50% от массы ввозимых отходов.

Как ранее сообщало «URA.RU», в июле 2016 года житель Кургана снял на видео огромные горы мусора на площадке рядом с комбинатом «Синтез». Позже директор ООО «Наука и Практика Сервис» Эдуард Шашков пояснил, что мусор он возил на арендованную площадку, так как у Шаховского полигона на тот момент не было лицензии. Росприроднадзор подал иск в арбитражный суд с требованием взыскать с арендатора участка Ольги Шашковой ущерб за загрязнение территории в размере 25,2 млн рублей.

Анна Бояркина
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