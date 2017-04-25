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Главные новости Пермского края
13:11  25 апреля 2017 1

В Пермском крае к выборам формируется оппозиционная губернатору коалиция

Политическая реклама. Пермь
Похмелкин будет участвовать в выборах губернатора, но не как кандидатФото: Стефан Савелли © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Экс-депутат Госдумы Виктор Похмелкин заявил о своем участии в выборах губернатора Пермского края. Однако сам политик не намерен становиться кандидатом, поэтому поддержит своего коллегу.

Во вторник, 25 апреля, лидер Движения автомобилистов России, депутат первых четырех созывов Госдумы Виктор Похмелкин на пресс-конференции заявил о планах относительно предстоящих выборов губернатора. Политик развеял слухи относительно собственного участия в кампании в качестве кандидата.

Похмелкин сообщил, что поддержит другого политика, ранее заявившего о губернаторских амбициях — лидера движения «Выбор», экс-депутата Заксобрания Пермского края Константина Окунева. Последний заявил о старте своей избирательной кампании 12 апреля и разместил в Прикамье более пяти тысяч своих портретов. Для участия в выборах Окуневу нужно выдвинуться от партии и собрать в свою поддержку подписи 6% депутатов из 75% муниципалитетов.

Ранее Виктор Похмелкин говорил «URA.RU» о готовности создать целую оппозиционную коалицию на предстоящих выборах. При этом политик не исключал варианта, что сам станет кандидатом от коалиции, но выражал готовность поддержать другого достойного представителя оппозиции.

Стефан Савелли
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