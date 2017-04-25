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25 апреля 2017
24 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:15  25 апреля 2017 1

Лобби Тунгусова не сработало — за дороги в Свердловской области отвечает ставленник НТМК

Ставленник "ЕВРАЗа" будет управлять дорожным хозяйством и контролировать дороги, которые строит УГМКФото: департамент информполитики губернатора Свердловской области
новость из сюжета:
Реформа свердловского правительства
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Начальником Управления автомобильных дорог Свердловской области стал Вячеслав Данилов. Соответствующее распоряжение подписал пока отсутствующий в области врио губернатора Евгений Куйвашев. До своего назначения Данилов был заместителем начальника данного государственного казенного учреждения и отвечал за правовой и земельный отделы, размещение госзаказа и экспертизу.

Вячеслав Данилов родился в 1976 году (41 год), окончил факультет специального машиностроения УГТУ-УПИ, Московский институт стали и сплавов и Московскую международную высшую школу бизнеса. В 2012 году прошел профессиональную переподготовку в Российской правовой академии Минюста РФ по программе «Юриспруденция». В 2017 году он закончит еще и магистратуру кафедры транспорта и дорожного строительства Уральского лесотехнического университета.

Данилов — протеже «ЕВРАЗ Групп», поскольку с 2000 по 2008 работал на НТМК, которым впоследствии был выдвинут в нижнетагильскую гордуму. После избрания Валентины Исаевой мэром Тагила он пришел на пост сначала руководителя аппарата мэрии, а затем и вице-мэра по энергетике и ЖКХ. В 2011 году стал фигурантом скандала из-за срыва программы «1000 дворов» в Нижнем Тагиле, но проработал до декабря 2012, когда в Нижний Тагил пришла команда Сергея Носова. Теперь в ведении Данилова вся дорожная деятельность: содержание, ремонт 1111 автодорог общей протяженностью более 11 тысяч километров, а также капитальное строительство магистралей.

До назначения Вячеслава Данилова в администрации губернатора ходили слухи о том, что важный пост отдадут ставленнику администрации Екатеринбурга — директору МКУ «Городское благоустройство» Юрию Ведерникову. Лоббированием его на этот пост, как заверяли собеседники агентства, занимался лично глава администрации губернатора Владимир Тунгусов.

Антон Ольшанников
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