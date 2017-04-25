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25 апреля 2017
13:07  25 апреля 2017 1

Губернатор Ямала неожиданно приехал в Тюмень. Пока прошло одно мероприятие, остальное засекречено

Лица. Агропромвыставки. Екатеринбург, кобылкин дмитрий, якушев владимир
Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин встретились почти секретноФото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Тюменской области и глава Ямало-Ненецкого автономного округа без прессы обсудили подготовку земельных участков для северян. О неожиданном визите сообщил «URA.RU» пресс-секретарь губернатора ЯНАО Наталья Хлопунова.

Она пояснила, что губернаторы рассмотрели варианты ускорения работ по монтажу инфраструктуры земельных участков в Тюмени для особой категории ямальцев. Для многодетных северян планируется предоставить 400 участков земли в микрорайоне «Южный» города Заводоуковска, в д. Речкина Каменского муниципального образования и в городе Тюмени, в районе Салаирского тракта.

«Сейчас ведутся работы по внесению изменений в градостроительную документацию, формирование земельных участков и проектные работы. Рассматриваются вопросы финансирования работ. В целом по итогам 2016 года землю получили 215 многодетных семей ЯНАО, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году», — пояснила пресс-секретарь Наталья Хлопунова. Также она рассказала, что Дмитрий Кобылкин продолжает работу в Тюмени. Однако программу его визита она озвучивать отказалась.

Владимир Балтунов
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