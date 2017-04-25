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Главные новости Тюменской области
13:19  25 апреля 2017 0

В Тюмени, несмотря на эмбарго, второй раз за год выросла плата за детские сады. Но есть и иное мнение

Верхняя Пышма. Клипарт, воспитатель, детский сад
Платить за детсады тюменцы будут больше уже с 1 маяФото: Нина Калинина © URA.RU

В Тюмени вырастет плата за детский сад. Сумма, которую родители каждый месяц отдают за присмотр за детьми в дошкольных учреждениях, увеличится сразу на 10%. Соответствующий документ, подписанный главой администрации Тюмени Александром Моором, опубликован в Сети.

Согласно документу, изменения вносятся в постановление городских властей от 18 июля прошлого года. Так, размер родительской платы за группы кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день) с двухразовым питанием теперь составит 1 100 рублей в месяц. Ранее тюменцы платили за это по тысяче рублей.

Плата за пребывание ребенка в садике полный день с пятиразовым питанием составит 2 530 рублей в месяц — против 2 300 ранее.

Кроме того, документ обязывает сотрудников детсадов во время личного приема проверять заявления родителей на освобождение или снижение размера платы за детсад «на наличие оснований для отказа в приеме документов».

Изменения, согласно новому постановлению, должны вступить в силу уже с 1 мая.

Прежнее постановление было подписано 18 июля прошлого года, при этом в приложении к документу сказано, что «размер родительской платы в организациях устанавливается на период не менее одного года». Как пояснили корреспонденту «URA.RU» в юридическом отделе городского департамента образования, фактически плата за детсады в Тюмени не увеличивалась с 2015 года.

«Ранее размер родительской платы устанавливался приказом директора департамента (образования, — ред.), — пояснили в юридическом отделе. — В соответствии с приказом директора департамента эта плата (1 000 и 2300 рублей, — ред.) и была установлена с 1 января 2015 года. Сейчас мы ее увеличиваем с 1 мая, то есть более года уже прошло».

Надежда Карташова
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