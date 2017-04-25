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25 апреля 2017
13:38  25 апреля 2017 0

Ростех меняет топ-менеджмент двух оборонных предприятий Среднего Урала

Обход павильонов МВЦ накануне первого дня работы ИННОПРОМа. Екатеринбург, мрск урала, стенды, швабе, экспо, ростех
Уральскую оборонку занимают менеджеры из "Ростеха"Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сразу два уральских предприятия оборонной сферы меняют топ-менеджеров. Как стало известно «URA.RU», на пенсию вышел 80-летний гендиректор и генеральный конструктор КБ «Новатор» Павел Каменев. По данным источников «URA.RU», достигшего пенсионного возраста конструктора проводил лично гендиректор АО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» Ян Новиков, приезжавший в Екатеринбург.

Новым руководителем КБ «Новатор» стал Фарил Абдрахманов, долгое время проработавший на машиностроительном заводе имени Калинина (его контролирует Ростех) и все последние годы бывший заместителем главного конструктора на КБ «Новатор». Каменев, по информации агентства, останется советником по ПВО и ПРО в «Алмаз-Антее» и самом конструкторском бюро.

В ближайшее время уральскую оборонку, возможно, ждет и еще одна кадровая перестановка. Гендиректор «Электрохимприбора» Александр Новиков ушел в отпуск до 2 мая, из которого, как считается, уже не выйдет на предприятие. Сейчас его обязанности исполняет замгендиректора по производству Александр Щипицын. Источники в свердловском правительстве утверждают, что на место гендиректора также претендует ставленник Ростехнологий.

Ростех уже произвел несколько ключевых замен на предприятиях региона. Основная замена произошла на УВЗ, который перешел под полный контроль госкорпорации — предприятие возглавил бывший замминистра промышленности РФ Александр Потапов. Кроме того, правительство РФ приняло решение о передаче госкорпорации «Ростех» акций Арамильского авиационного ремонтного завода и Авиационного ремонтного завода, расположенного в Челябинске-15.

Антон Ольшанников
© Служба новостей «URA.Ru»
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