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25 апреля 2017
24 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:16  25 апреля 2017 0

В УрФУ массовое отравление студентов из-за антисанитарии в столовой

Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, памятник кирову, урфу, уральский федеральный университет, улица мира19, гук урфу
Студенты УрФУ остались голоднымиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двенадцать студентов УрФУ и один сотрудник вуза заразились кишечной инфекцией из-за нарушения санитарных условий в столовой №4, расположенной в ГУКе на Мира, 19.

«С 18 по 25 апреля выявлено 13 случаев заболевания кишечной инфекцией среди студентов и сотрудников университета. Проверка Роспотребнадзора выявила многочисленные нарушения в работе пищеблока, от хранения продуктов до норм работы сотрудников. Руководство вуза поставлено в известность. Дезинфекция пищеблока проведена. Столовая будет закрыта до решения суда и устранения всех нарушений», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Для проверки также закрыты остальные столовые в ГУКе. Кроме того, убраны вся еда и напитки из автоматов. В университете, в свою очередь, отмечают, что студенты могли пострадать из-за того, что приносят в университет домашнюю еду.

«Все необходимые меры для устранения нарушений принимаются. Мы уверены, что завтра-послезавтра все столовые будут открыты. Столовая, в свою очередь, напоминает, что студенты зачастую приносят с собой еду из дома и разогревают ее в микроволновках. И это тоже требует проверки», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе УрФУ.

Данил Бардин
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