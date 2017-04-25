14:15 25 апреля 2017 4

Петр Порошенко, похоже, не смог договориться с США о прежнем финансировании Фото: пресс-служба Президента Украины

Украина не сможет полноценно развиваться без помощи Запада. По мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, в случае секвестирования американского финансирования государство обречено на стремительное ухудшение социально-экономической ситуации.

Ранее стало известно, что США намерены сократить финансовую помощь Украине на 68,8 процента. В частности, американская администрация обнародовала проект бюджета на 2018 года в марте. Отмечается, что изначально запланированная финансовая поддержка Киеву в сумме 570 миллионов долларов урезана до 177 миллионов.

В минувшем марте государственный секретарь США Рекс Тиллерсон согласился на предложение Белого дома сократить на 37% международную финансовую помощь и расходы на внешнеполитическую деятельность. Также позднее стало известно, что США планируют сократить объемы финансовой поддержки других стран.

Для Украины есть риск, что она потеряет не только экономического, но и политического партнера в лице Запада Фото: пресс-служба Президента Украины

Как заявил «URA.RU» руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, на сегодняшний день Украина представляет собой бездонную бочку.

«Денег на нее уходит много, ее долги растут, но серьезных сдвигов к лучшему, к появлению устойчивой модели политического и экономического развития нет. Более того, вырабатываются иждивенческие настроения. Так что такие решения вполне логичны. Другое дело, что Украине сложно будет без поддержки. И я думаю, она будет оказывать всяческое давление на Запад, чтобы помощь продолжалась. Переориентация на Россию при этом вряд ли возможна, хотя это было бы логично и естественно», — сказал Миронов. По его мнению, в том случае, если денег не будет, усилится нестабильность. «Этим и будет Украина пугать Запад», — заключил собеседник агентства.

Как пояснил «URA.RU» глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, это вполне логичный шаг со стороны новой американской администрации.

«Трамп считает Украину хорошей „разменной монетой“ для будущих сделок с Россией, однако это не значит, что он по-прежнему собирается накачивать Украину деньгами. Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что для него внутренние проблемы США значительно важнее внешнеполитических вопросов. В частности, он анонсировал ревизию бюджетных расходов для решения внешних задач, и с этой точки зрения решение по сокращению финансирования Украины вполне последовательно. Кстати, такая помощь сокращается и в отношении ряда других восточноевропейских стран, например, Молдовы», — сказал Иванов.

По его словам, явное снижение внимания со стороны Госдепа к Украине косвенно подтвердил недавно госсекретарь США Тиллерсон, который в ходе саммита G7 на уровне глав внешнеполитических ведомств прямо спросил своих коллег, почему американских налогоплательщиков должна интересовать ситуация на Украине.

«Следует также отметить, что МВФ и другие финансовые институты выдавали займы Украине с условием реализации глобальных реформ в стране. К сожалению, значительная, если не большая часть этих средств исчезла в коррупционной «черной дыре».

Сейчас спонсоры устали ждать отдачи от должника и, видимо, отчаялись вернуть хоть что-нибудь обратно. Поэтому для Украины это явный сигнал, что не надо больше ждать помощи от Запада, что нужно надеяться только на себя и самим находить возможности для реализации реформ в стране», — резюмировал Иванов.

Генеральный директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов считает, что сокращение финансовой помощи Украине со стороны США — это не разовое действие.

«Оно и в дальнейшем будет сокращаться, как, впрочем, и другие формы помощи. И дело даже не в том, что Украина получит на 400 млн долларов меньше, чем было обещано раньше. Ни эти, ни гораздо большие суммы не помогут кардинально изменить ситуацию в Украине в лучшую сторону», — сказал политолог.

По его словам, гораздо важнее другое: украинские власти всегда опирались на поддержку Запада, в первую очередь США. «Они были уверены, что в случае чего Запад им поможет. А теперь этой уверенности нет ни у властей, ни у самих людей. И это самый главный удар, удар, разбивающий надежды», — заключил Смирнов.

Администрация Трампа вряд ли допустит ослабление режима в Киеве, заявил «URA.RU» зам главного редактора экспертной трибуны «Реалист» Кирилл Джавлах. «Насколько известно, речь идет о средствах, которые выделяет Госдепартамент, но это не мешает американцам профинансировать украинскую власть по каналам Пентагона и неправительственных фондов. Тем более что за время украинского кризиса в Конгрессе, Белом доме, спецслужбах сформировалось лобби, которое заинтересовано в продолжении финансирования таких проектов, как «Украина», — подчеркнул эксперт.