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Главные новости ЯНАО
14:13  25 апреля 2017 0

Студотряды привлекут к борьбе с сибирской язвой в ЯНАО. Региону не хватает специалистов для вакцинации

Ямальские персоны и чиновники, листишенко андрей
Листишенко рассказал, кто будет прививать оленей от сибирской язвы на ЯмалеФото: Вячеслав Егоров © URA.RU
новость из сюжета:
Сибирская язва зверствует на Ямале
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Ямалу не хватит собственных специалистов, чтобы провести вакцинацию всего поголовья оленей от сибирской язвы на Ямале. Всего округу необходимо порядка 170 специалистов. Об этом рассказал главный ветврач Ямала Андрей Листишенко на пресс-конференции.

«Будут участвовать в вакцинации все ветеринары сельхозпредприятий, все свои специалисты, кого мы сможем мобилизовать. Допустим, для Тазовского района мы привлекаем 15 студентов Омского государственного аграрного университета. Своего рода студотряд. Также привлекаем людей, которые живут в поселках и имеют необходимое образование. Будет небольшое количество приезжих», — рассказал Листишенко.

Он отметил, что быстрота и качество прививочной компании будут во многом зависеть от желания оленеводов. Со многими представителями кочевников проводились беседы и встречи, во время которых было озвучено, что оленеводы обязаны привести стада на вакцинацию. «Это не просто задача, это обязанность оленеводов, чтобы они понимали, что за это предусмотрена еще и ответственность». — сказал ветврач. Какая именно ответственность лежит на оленеводах, он не уточнил, объяснив, что их задача — не наказать, а провести вакцинацию всех 733 тыс. оленей в регионе.

Массовую вакцинацию оленей от сибирской язвы начнут с 1 июня и планируют закончить к 1 сентября. Сейчас проходят подготовительные работы, закупаются карали (специальные ограждения) и оборудование для прививок. По предварительным подсчетам, прививочная компания обойдется региону примерно в полмиллиарда рублей.

Вячеслав Егоров
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