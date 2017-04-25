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14:02  25 апреля 2017 0

С жителем Югры, которого хотят расстрелять в Индонезии, пропала связь

По законам Индонезии, Роману Калашникову грозит расстрелФото: generosity.ru

Югорский турист, которому грозит в Индонезии смертная казнь за перевозку более трех килограммов гашиша, смог собрать на услуги адвоката 3 тыс. долларов. Житель Сургута Роман Калашников ранее записал видео, где заявил, что сумма в 50 тыс. долларов помогла бы смягчить наказание, и попросил помощи. Суд над сургутянином переносили несколько раз, он должен был пройти 24 апреля. Но какой-либо информации по приговору нет. Источник «URA.RU» в адвокатских кругах Индонезии заявил, что представители Калашникова не выходили на связь с русскоязычными юристами.

Не исключено, что сумма в 50 тыс. долларов является взяткой, в обмен на которую жителю Сургута смягчат приговор. Подобные схемы активно применяются в азиатских и ближневосточных странах, и адвокаты в таких случаях выполняют лишь роль посредников при передаче денег.

Друг Романа на Бали, Виктор, как и его сестра Ирина, на связь с агентством во вторник, 25 апреля, не вышли. Получить комментарии посольства РФ в Индонезии также не удалось — в ведомстве не ответили на телефонный звонок.

Прецеденты с российскими наркокурьерами в Индонезии уже были, но до смертной казни дело не доходило никогда. Весной 2012 года власти задержали 30-летнего преподавателя йоги из Москвы Александра Симонова и 43-летнего дизайнера из Санкт-Петербурга Сергея Черных, провозящих в желудках капсулы с гашишем. Симонов был приговорен к восьми годам тюремного заключения и штрафу в 1 млрд индонезийских рупий (на тот момент 104 тыс. долларов), Черных — к 11 годам тюрьмы.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.Ru»
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