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25 апреля 2017
24 апреля 2017
Главные новости Свердловской области
13:44  25 апреля 2017 0

Камеры сняли мошенниц, из-за которых покончил собой ветеран в Екатеринбурге. ВИДЕО

Женщины украли у доверчивого пожилого человека 60 тысяч рулейФото: скриншот с видеозаписи

Сыщики по видео ищут женщин, из-за которых покончил с собой 91-летний ветеран в Екатеринбурге. Подъезд пожилого человека оказался оснащен камерами наблюдения.

Записи, на которых видны лица женщин-мошенниц, изучают специалисты. Также возможно кто-то из горожан опознает этих женщин.

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что 91-летний ветеран Сарваретдин Фахертдинов покончил с собой в минувшую пятницу, 21 апреля, в Екатеринбурге. По словам его супруги, мужчина не мог смириться с тем, что женщины, представившиеся социальными работниками, украли их сбережения — 60 тысяч рублей.

«Возбуждено уголовное дело по статье „доведение до самоубийства“. Принимаются возможные меры по установлению двух лиц, которые, по имеющимся сведениям, могли совершить мошеннические действия в отношении ветерана», — сообщил «URA.RU» старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Александр Лукманов
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