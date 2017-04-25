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25 апреля 2017
13:58  25 апреля 2017 0

ФСБ проводит обыски в кинологической федерации. Замешан известный актер

Празднование первого Дня войск Национальной гвардии. Тюмень, кинологи, собаки
У кинологов пропали чужие деньгиФото: Николай Бастриков © URA.RU

ФСБ вместе с оперативниками ГУЭБиПК МВД России 25 апреля начали обыски в Российской кинологической федерации в связи с возбужденным делом по статье «Мошенничество», фигурантом которого является глава РКФ, известный актер и каскадер Александр Иншаков.

Следователи полагают, что владельцы собак платили членские взносы для того, чтобы принимать участие в мероприятиях, а сотрудники федерации не вносили в первичную бухгалтерию эти данные, пишет Life.ru.

Иншаков на время расследования написал заявление об отставке. По факту присвоения денег ранее задержали двух сотрудников РКФ. Сейчас следствие возобновлено, в его рамках проводятся обыски.

Лев Истомин
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