15:28 25 апреля 2017 0

Посетить Сирию сегодня отважится далеко не каждый турист Фото: Евгений Ганеев

Российские туристы вряд ли воспользуются предложением сирийцев ехать отдыхать в Алеппо. Как пояснили опрошенные «URA.RU» специалисты, проводить отпуск в стране, где идет ожесточенная война, является экзотическим и экстремальным времяпрепровождением.

Во вторник, 25 апреля, стало известно, что туристическо-развлекательный комплекс «Андалузия» в сирийском городе Алеппо, сильно пострадавшем за время боевых действий, планируется открыть уже летом этого года.

До войны данный развлекательный комплекс являлся одним из излюбленных мест отдыха не только жителей Сирии, но и иностранных туристов. Ожидается, что уже предстоящим летом комплекс откроет двери для туристов, в том числе и из России.

Однако член Общественного совета Ростуризма Роман Бобылев считает, что российские туристы в Алеппо вряд ли поедут. «Конечно, очень хорошо, что из Сирии приходят такие оптимистичные новости. Однако я сомневаюсь, что страна реально готова к принятию туристов. Полагаю, что российский МИД вряд ли даже разрешит выезд наших граждан на эту опасную территорию», — сказал «URA.RU» Бобылев.

По его мнению, сирийские власти таким образом хотят продемонстрировать, что государство медленно, но верно возвращается к нормальной жизни. «Скорее речь идет об имиджевом шаге, поскольку о реальном возрождении туризма в стране, где идут боевые действия, говорить не приходится», — полагает эксперт.

Главный редактор туристического портала «Турдом.ру» Дмитрий Даниленко пояснил «URA.RU», что приглашение туристов в зону боевых действий выглядит экстремально. «Они вообще в курсе, что там пять лет война идет? Хотелось бы увидеть тех, кто туда поедет. Разве что персонал тамошних военных баз. Что-то иное как-то и предположить трудно, если честно», — сказал Даниленко.

Председатель Всероссийского объединения туристов, заместитель председателя Общественного совета при Ростуризме Дмитрий Давыденко признался «URA.RU», что отдыхать в Алеппо пока не планирует: «И друзьям своим тоже не советую туда ехать. На самом деле такое приглашение туристов на войну — это бред собачий, иначе не скажешь. Очень любопытно, кто готов ехать на отдых туда, где идет война с террористами?»

В то же время он подчеркнул, что в Сирии очень красивая природа. «Может быть, стоит вернуться к этому разговору позднее, например, лет через десять, когда там все успокоится», — заключил эксперт.