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Главные новости Курганской области
14:10  25 апреля 2017 0

В Кургане оправдали бывшего имама, которого обвиняли в экстремизме

Интервью Али Якупов Курган, якупов али
Али Якупов доказал свою невиновность в судеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане бывшему имаму Али Якупову, которого обвиняли в разжигании ненависти из-за комментария в соцсети, был вынесен оправдательный приговор. Об этом Али Якупов лично сообщил «URA.RU».

«Я завтра еще в Кургане, подумаю по поводу того, подавать ли иски на свидетелей, которые пытались меня опорочить», — рассказал Якупов. По его словам, он не планирует жить в Кургане и вернется в Пензу, где продолжит изучать и проповедовать заповеди Корана.

Али Якупову было предъявлено обвинение по п. «б» ч.2 ст 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности…) из-за комментария о китайских коммунистах, размещенного в соцсети к новости о запрете носить хиджабы в Китае. При этом сам подсудимый утверждал, что не размещал этой надписи. На одном из судебных заседаний в качестве свидетеля выступил лидер курганских коммунистов Василий Кислицын.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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