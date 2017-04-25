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14:06  25 апреля 2017 0

Работники пермского предприятия, где арестовывают топ-менеджмент, выйдут на улицы

Работники ЗИДа намерены выступить против арестов руководителей предприятияФото: группа ВК "ЗИД Пермь: новости, обсуждения, вакансии"

Профком Пермского завода имени Дзержинского, где на прошлой неделе прошли обыски и задержания двух топ-менеджеров, хочет провести митинг против действий силовиков. Заявку подали в мэрию во вторник, 25 апреля.

Митинг планируется провести 5 мая на старых проходных ЗИДа, рассказал «URA.RU» пресс-секретарь завода Константин Кякинен. «Цель митинга — высказать мнение трудового коллектива вокруг сложившейся ситуации», — говорится в заявлении. Профком хочет выступить против арестов руководителей предприятия.

19 апреля на ЗИДе прошли обыски. Полиция взяла под стражу замдиректора по безопасности Александра Сентябова. На следующий день силовики арестовали юриста завода Анастасию Пятунину. По мнению исполнительного директора предприятия Егора Заворохина, полиция специально выбрала именно эти дни, чтобы юристы предприятия не смогли поучаствовать в судебном процессе по защите интересов ЗИД — 19 апреля должно было пройти судебное заседание по истребованию из чужого незаконного владения стадиона «Дзержинец» и третьей производственной площадки. Заворохин говорит, что сложившаяся ситуация ставит под угрозу выполнение госзаказа. Более того, есть вероятность остановки работы завода.

Анна Белкина
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