В челябинском озере всплыла мертвая рыба. ФОТО

14:21 25 апреля 2017 0

Рыболовы огорчаются, а местные жители боятся экологической катастрофы (фото из архива) Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Жителей Челябинской области обеспокоила массовая гибель рыбы в озере Карагайкуль. Тревогу подняли в деревне Дербишева и поселке Милано Аргаяшского района, расположенных поблизости от водоема.

Глава муниципалитета Исрафиль Валишин был недоступен для журналистов агентства. В челябинском Рыбнадзоре о происшествии ничего не знают. По мнению опытных рыбаков, все дело в так называемом заморе. «В глухозимье рыба часто погибает от нехватки кислорода в воде. Весной лед сходит, и она всплывает — огорчая рыболовов и пугая несведущих людей. Так случается довольно часто, но это совершенно не катастрофическое явление — природа справляется. Для озера куда страшнее мусор, который скапливается на его берегах из-за приезжих туристов и местных жителей», — рассказал собеседник.

Эту версию сочли правдоподобной и в региональном минэкологии. «Нам о ситуации рассказал журналист, которому позвонила местная жительница. По данным ОГУ „Особо охраняемые природные территории Челябинской области“, в прошлом году водоемы покрылись льдом на месяц раньше обычного. Это фактор, который дополнительно провоцирует заморы. К сожалению, на озерах Южного Урала это не столь уж редкое явление», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства.