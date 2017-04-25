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25 апреля 2017
24 апреля 2017
Главные новости Челябинской области
14:21  25 апреля 2017 0

В челябинском озере всплыла мертвая рыба. ФОТО

Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, рыба
Рыболовы огорчаются, а местные жители боятся экологической катастрофы (фото из архива)Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Жителей Челябинской области обеспокоила массовая гибель рыбы в озере Карагайкуль. Тревогу подняли в деревне Дербишева и поселке Милано Аргаяшского района, расположенных поблизости от водоема.

Глава муниципалитета Исрафиль Валишин был недоступен для журналистов агентства. В челябинском Рыбнадзоре о происшествии ничего не знают. По мнению опытных рыбаков, все дело в так называемом заморе. «В глухозимье рыба часто погибает от нехватки кислорода в воде. Весной лед сходит, и она всплывает — огорчая рыболовов и пугая несведущих людей. Так случается довольно часто, но это совершенно не катастрофическое явление — природа справляется. Для озера куда страшнее мусор, который скапливается на его берегах из-за приезжих туристов и местных жителей», — рассказал собеседник.

Эту версию сочли правдоподобной и в региональном минэкологии. «Нам о ситуации рассказал журналист, которому позвонила местная жительница. По данным ОГУ „Особо охраняемые природные территории Челябинской области“, в прошлом году водоемы покрылись льдом на месяц раньше обычного. Это фактор, который дополнительно провоцирует заморы. К сожалению, на озерах Южного Урала это не столь уж редкое явление», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

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Карагайкульская рыба не пережила суровой зимы Фото: сайт «Первый областной»

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.Ru»
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