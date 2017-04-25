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25 апреля 2017
14:04  25 апреля 2017 8

В Сирии к лету откроют крупнейший туристический комплекс

Открытая лицензия от 16.12.10.2016. Япония, Сирия, Пальмира, Сирия, maalola
Алеппо восстанавливается после атак боевиковФото: pixabay.com

В сирийском городе Алеппо к началу лета планируют открыть крупнейший туристическо-развлекательный комплекс «Андалузия», сильно пострадавший за время военных действий.

По словам инженера объекта Хассана Тарабиши, комплекс не работает уже шесть лет, в течение которых его обстреливали боевики. Раньше здесь отдыхали не только сирийцы, но и иностранные туристы. Одновременно здесь помещаются несколько тысяч человек. Ремонт ведется за счет инвестора.

В городе планируют восстановить десятки социально значимых объектов, среди которых больницы и школы. Сейчас в Алеппо работают комиссии, которые занимаются оценкой ущерба, пишет ТАСС.

В городе наблюдается дефицит стройматериалов, так как единственный цементный завод оказался разрушен боевиками.

Лев Истомин
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