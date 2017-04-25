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Главные новости ЯНАО
15:08  25 апреля 2017 0

Фонд правительства Ямала отчитался о тратах сотен миллионов рублей из бюджета

Фонд, ответственный за инновации и науку, сдает в аренду помещения для ямальского представительствафото- официальный сайт представительства Ямала в Санкт-Петербурге

Очередной фонд Ямала, который получает сотни миллионов рублей в виде субсидий из бюджета, отчитался об итогах работы за 2016 год. Речь идет о региональном инновационно-инвестиционном фонде «Ямал». Его учредителем является департамент по науке и инновациям округа.

В 2016 году фондом потрачено 618 млн рублей целевых субсидий из бюджетов. Только на содержание структуры ушло 122 млн рублей из этих средств. На научно-исследовательские работы — 57 млн рублей. На инвестпроекты — 439 млн рублей. Какие конкретно — неясно.

Также в 2016 году потрачено около 933 млн рублей, полученных от организаций и граждан. Самая большая сумма выделена на научно-исследовательские работы — около 651 млн рублей. На инвестпроекты — 178 млн рублей. 10 млн рублей — на благотворительность, около 100 млн рублей — на «прочие расходы». В отчетности для Минюста подробности не раскрыты, и невозможно понять, на что конкретно ушли средства. Других документов на сайте фонда нет.

Из реализуемых инвестпроектов у РИФ «Ямал» есть рыбоводный завод на реке Собь. В начале 2016 года директор фонда Михаил Быков оценивал сметную стоимость завода в 1,4 млрд рублей. На проектную мощность в 141 млн штук мальков завод планируется вывести к 2020 году.

Фонд, согласно документации с сайта госзакупок, владеет помещениями и сдает их в аренду. Например, здание в Санкт-Петербурге по адресу Каменноостровский, дом 62 арендует представительство Ямала за 25 млн рублей (цена за 10 месяцев). Помещение принадлежит инновационном фонду на праве собственности. Почему выбран такой собственник — неясно.

Ранее об итогах деятельности отчитался фонд «Сотрудничество Ямала», который курирует замгубернатора Александр Мажаров. Оба фонда спонсируют ямальскую науку. Кроме того, «Сотрудничество Ямала» занимается возведением храма, зарубежными поездками, выставками, ледовыми скульптурами, детским лагерем в Болгарии.

Юлия Фролова
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