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25 апреля 2017
14:20  25 апреля 2017 2

Лавров рассказал, что помогает ему сохранять спокойствие

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Лавров находит время на культурный отдыхФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, как ему удается сохранять спокойствие во время сложных переговоров с иностранными партнерами.

Как выяснилось, глава МИДа успокаивает себя мыслями о футбольной команде «Спартак», это происходит, когда коллеги по переговорам его «не слышат», пишет агентство Nation News.

Из музыки Лавров любит слушать джаз и фолк. Часто он включает мелодии в исполнении саксофониста Игоря Бутмана, песни Фрэнка Синатры и «Битлз». Из поэтов любит почитать стихи Владимира Высоцкого, Сергея Есенина и Александра Блока.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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