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25 апреля 2017
14:26  25 апреля 2017 6

Минфин объявил дату начала продаж «народных облигаций»

Облигация на сумму 500 рублей 1992 года. Екатеринбург
Один раз люди уже покупали облигацииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Продажа облигаций федерального займа начнется 26 апреля, заявили в Министерстве финансов РФ.

Продавать облигации будут в отделениях банка «ВТБ 24», уточняет «Национальная служба новостей». Ставка первого полугодового купона составит 7,5% годовых, а шестого купона — 10,5%. Всего государство выпустит 15 млн экземпляров ценных бумаг. Одна облигация будет стоит тысячу рублей, минимальная сумма покупки — 30 тысяч.

Возврат облигаций запланирован на апрель 2020 года, добавляет «Русская планета».

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
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