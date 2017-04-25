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25 апреля 2017
14:25  25 апреля 2017 7

«Оно сделано, не видя фильма!» Минкультуры проигнорирует заключение по «Матильде» от Поклонской

Наталья Поклонская. Интервью. Симферополь, поклонская наталья
Работу Поклонской не оценилиФото: Константин Михальчевский © URA.RU

Первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов заявил, что экспертное заключение по новому фильму Алексея Учителя «Матильда», составленное по просьбе депутата Госдумы Натальи Поклонской, не впечатлило специалистов ведомства.

«Оно сделано, без просмотра фильма! О чем здесь можно говорить?» — сказал Аристархов, его цитирует «Газета.ру».

Ранее Поклонская отправила в Генеральную прокуратуру РФ результаты экспертизы по фильму «Матильда», который выйдет на экраны осенью этого года. Эксперты, по словам депутата, увидели в картине оскорбление чувств верующих. При этом министр культуры России Владимир Мединский назвал ситуацию, сложившуюся вокруг картины Учителя «вакханалией демократии», напоминает «Национальная служба новостей».

Сам режиссер фильма Алексей Учитель предположил, что Поклонской движет «совершенно дикая» любовь к императору Николаю II.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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