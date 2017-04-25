15:05 25 апреля 2017 0

Нижняя Тура снова в политической повестке Фото: vlesnom.ru

Депутаты Нижней Туры намерены обратиться в прокуратуру и оспорить действия руководства местной Думы и администрации. Народных избранников возмутило вынесенное на обсуждение Думы в четверг, 27 апреля, решение об увеличении пенсии чиновников в размере от 100% и 135% должностного оклада.

«Председатель Думы и врио главы в одном лице Сергей Мерзляков предлагает депутатам выплачивать главе и председателю Думы пенсию не после 15,5 лет службы, как рекомендует закон, а уже после первого срока — в размере 32 510 рублей, после второго — 47 533 рубля, а в последующие — 82 666 рублей. В прошлом году Дума уже повысила оклады главы, спикера, председателя КРК, а заодно и всехпрошлых глав, из-за чего бюджет округа теперь ежегодно теряет дополнительно 3 млн рублей. Теперь вынесено еще более унижающие жителей города решение», — возмущаются депутаты.

Народные избранники уверены, что спикер Мерзляков «предлагает изменение, которое подталкивает к роспуску Думу» за то, что та никак не хочет выбрать его главой города.

Сам Мерзляков, однако, никакой проблемы в новом нормативном акте не видит. «Мы приводим муниципальное законодательство в соответствие с областным. Под новое положение у нас попадает только 1 человек из 74 муниципальных служащих. В перспективе ближайших лет — это еще 10 человек максимум. Для бюджета никакого ущерба не будет. А у тех, кто работает на муниципальной службе, должна быть перспектива, так как сегодня оклады у муниципальных служащих — по 10-12 тысяч. У городов, мы видим, дефицит кадров, а это один из способов привлечения и стимулирования новых кадров», — объяснил «URA.RU» врио главы города.

Нижняя Тура не отличается стабильностью политической системы. 15 марта здесь сорвались выборы главы Нижней Туры. Депутаты неожиданно в последний момент отказались поддерживать согласованного с администрацией губернатора кандидата — заместителя начальника по общим вопросам Нижнетуринского ЛПУ «Газпром Трансгаз Югорск» Кирилла Бобова. Новым фаворитом стал ранее никому не известный, долгое время проживший в Верхней Пышме юрист ООО ЧОО «Металлург-Безопасность» (группа охранных предприятий УГМК) Алексей Стасенок. По данным «URA.RU», ситуация в городе периодически обсуждается на совещаниях в УГМК, но публично официальные лица компании отрицают свою причастность к кандидату.