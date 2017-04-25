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25 апреля 2017
14:57  25 апреля 2017 0

Врачи нашли у Шурыгиной серьезные отклонения

Шурыгина находится в состоянии постоянного стрессаФото: Instagram Дианы Шурыгиной

По результатам медицинского обследования скандальной телегероини, изнасилованной в Ульяновске студентки Дианы Шурыгиной, врачи выяснили, что девушка страдает постоянными паническими атаками из-за того, что находится в состоянии перманентного стресса и страха.

Шурыгина начала обследование несколько дней назад после того, как ее психическое состояние резко ухудшилось. На том, чтобы девушка легла в клинику на два месяца, настояла ее мать, пишет Life.ru.

На данный момент Шурыгина уже приступила к серьезному лечению. На выходные ее отпускали отдохнуть с родными и друзьями, после она вернулась в клинику.

Диана Шурыгина прославилась на всю страну после неоднократного участия в телепрограмме Андрея Малахова «Пусть говорят», где рассказала о том, как ее изнасиловали на вечеринке. Многие телезрители отказались верить девушке.

Лев Истомин
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