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25 апреля 2017
15:13  25 апреля 2017 0

В Санкт-Петербурге задержали пять человек по делу об изнасиловании воспитанников детдома

Малоистокский детский дом после Астахова и Ирина Луговых. Екатеринбург, кровати, спальня
Детский дом оказался в центре громкого скандалаФото: Александр Мамаев © URA.RU

В Санкт-Петербурге силовики задержали пять человек, которые подозреваются в сексуальном насилии над воспитанниками одного из городских детских домов в Кировском районе города. Об этом сообщает региональный СКР.

В числе подозреваемых оказались заместитель директора учреждения, директор школы при детском доме, а также два выпускника и родственники работника детдома. Следователи полагают, что насильственные действия совершались в период с 2005 по 2010 год в отношении четверых воспитанников, родившихся с 1991 по 1995 год, уточняет «Федеральное агентство новостей».

По факту насилия заведено уголовное дело. Об инцидентах рассказал один из воспитанников учреждения. Данная история была известна уполномоченному по правам ребенка Александру Шишлову, а также представителям Смольного.

Лев Истомин
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