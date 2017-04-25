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Главные новости ЯНАО
15:21  25 апреля 2017 0

На Ямале ищут браконьера. Он убил белого медведя ради крупной суммы

Животные в екатеринбургском зоопарке во время жары. Екатеринбург, белый медведь, умка
Шкура белого медведя на черном рынке стоит от 700 тыс рублейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утром, во вторник, 25 апреля, из поселка Гыда вылетела группа по задержанию браконьера, который убил белого медведя. Шкуру животного обнаружили сотрудники Гыданского заповедника 4 апреля на острове Вилькицкого. Накануне благодаря совместным действиям администрации Тазовского района, полиции и специалистов Русского географического общества удалось установить личность и место нахождения предполагаемого браконьера. Об этом «URA.RU» рассказал директор заповедника Вячеслав Берлинский.

«Нашли шкуру медведя, которого совсем недавно убили. По всей видимости, его выпотрошили и шкуру оставили вымораживаться. Это был крупный самец, совершенно здоровый. Примерно 4-5 лет ему было», — сказал Вячеслав Берлинский.

Он добавил, что предполагаемый браконьер — представитель коренных народов, у которых белый медведь считается священным животным и его убийство запрещено обычаями. К тому же животное занесено в Красную книгу как исчезающий вид. Но некоторые представители КМНС идут против правил и законов ради наживы. На черном рынке шкура белого медведя стоит от 700 тыс. рублей.

Вячеслав Егоров
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