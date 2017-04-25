15:43 25 апреля 2017 7

Глава Башкортостана не смог отказать челябинскому коллеге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Башкортостан подарит Челябинской области коня. Договор-экспромт был заключен во вторник, 25 апреля, во время визита делегации во главе с руководителем республики Рустэмом Хамитовым.

Гости, которых сопровождал южноуральский губернатор Борис Дубровский, осмотрели производственные площадки инудустриального парка «Станкомаш», а также совместное российско-итальянское предприятие «Конар-Чимолаи», специализирующееся на изготовлении нестандартных и крупноразмерных металлоконструкций. В частности, челябинцы выполняют контракты для строителей самого высокого делового комплекса Европы — петербургского «Лахта-центра» и возводимого к ЧМ-2018 стадиона «Арена Волгоград».

Еще одним «промышленным» этапом визита стала экскурсия по запущенному с участием премьер-министра Дмитрия Медведева АО «Транснефть Нефтяные Насосы»: предприятие изготавливает оборудование для нефтегазового комплекса, которое до санкций закупалось за рубежом.

Осмотр конноспортивного комплекса «Рифей», на базе которого создается парк спорта и отдыха, а также областной спортивно-тренировочный центр современного пятиборья, закончился неожиданно. После осмотра породистых коней Рустэм Хамитов не преминул похвастаться собственной башкирской породой. «Так подари нам!» — не растерялся его южноуральский коллега. «Вон, у него целый табун — он и подарит!» — указал глава Республики на одного из сопровождающих. Подарок ждут в «Рифее» в ближайшее время.

1/7 «Ближе нас у вас никого нет!» — заявил Хамитов Дубровскому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Делегация Челябинской области во главе с Борисом Дубровским посетила Башкортостан 20 марта 2015 года, возобновив заложенную губернатором Петром Суминым традицию двусторонних отношений. При следующем главе региона — Михаиле Юревиче — эти контакты были практически прерваны. Дубровский и Хамитов подписали несколько двухлетних соглашений и договорись об ответном визите для их продления.