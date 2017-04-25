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15:45  25 апреля 2017 2

Экс-глава пермского УФАС войдет в краевое правительство

И.о. руководителя Пермского УФАС России Антон Удальев. Интервью. Пермь, удальев антон
Место Антона Удальева в антимонопольном ведомстве займет его зам Александр ПлаксинФото: Алексей Глазырин © URA.RU

И.о. руководителя УФАС по Пермскому краю Антон Удальев станет заместителем председателя краевого правительства. Его место в антимонопольном ведомстве займет заместитель Александр Плаксин.

О назначении Удальева вице-премьером объявил врио губернатора Максим Решетников на заседании совета глав муниципальных территорий, которое проходит во вторник, 25 апреля. Основными задачами, поставленными главой Пермского края перед зампредом правительства, является наведение порядка в сфере ЖКХ, а также контроль сокращения долгов за газ в регионе.

К своим новым обязанностям чиновник приступит в пятницу, 28 апреля. С этого же числа врио главы краевого УФАС станет Александр Плаксин, рассказали «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Анна Белкина
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