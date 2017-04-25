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15:31  25 апреля 2017 0

На Ямале застрелен мужчина

Однодневные сборы парламентариев и прессы в 21 бригаде Росгвардии. Москва, огнестрельное оружие, пистолет с глушителем
Следователи полагают, что это могло быть и не убийствоФото: Владимир Андреев © URA.RU

В Губкинском на Ямале нашли труп мужчины с огнестрельным ранением. Тело было обнаружено в квартире в понедельник, 24 апреля. Год рождения погибшего — 1959 год. Пуля попала в «переднюю поверхность грудной клетки».

Уголовное дело еще не возбуждено — идет проверка, сообщают в следственном управлении СК Ямала. Силовики рассматривают разные версии произошедшего.

Юлия Фролова
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