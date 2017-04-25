{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 апреля 2017
15:54  25 апреля 2017 13

Россияне, у которых еще остались деньги, раскупят «народные облигации»

Облигация на сумму 500 рублей 1992 года. Екатеринбург, документ, облигация, российский внутренний выигрышный заем, паспорт гражданина рф, удостоверение личности
Минфин прогнозирует высокий спрос на ценные бумагиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экономические эксперты прогнозируют высокий спрос на «народные облигации» среди россиян. По оценкам аналитиков, первый выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ), которые поступят в продажу с 26 апреля, будет выкуплен населением в кратчайшие сроки.

Как уточняют представители Минфина, распространение ценных бумаг помимо банка «ВТБ 24» будет также вестись через отделения Сбербанка РФ. Главной задачей при реализации инициативы станет привлечение россиян к вложениям на финансовые рынки в условиях дефицита бюджета.

«Власти стараются мобилизовать средства населения для инвестиций и текущих расчётов, в этом нет ничего плохого. На мой взгляд, стоит ждать спроса на народные ОФЗ среди населения. Вопрос, куда вкладывать деньги, актуален для тех, у кого еще остались средства. Любой россиянин старше 18 лет в любой момент может дать в долг собственному государству, купив такие бумаги», — рассказал независимый финансовый аналитик Дмитрий Адамидов изданию «Экономика сегодня».

Ранее министерство финансов сообщило, что при покупке облигаций на сумму от 300 тысяч комиссия составит 0,5%, от 50 тысяч рублей — около 1%. При покупке ценных бумаг на меньшую сумму комиссия будет равняться 1,5%. Такие же проценты будет необходимо заплатить при продаже.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров