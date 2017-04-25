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20 апреля 2017
16:04  25 апреля 2017 1

Суд запретил показывать кино в Ханты-Мансийке

Ханты-Мансийск, Лангал
Единственный широкоформатный кинотеатр в Ханты-Мансийске снова закрываетсяФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Арбитражный суд Югры признал незаконной работу единственного в Ханты-Мансийске широкоформатного кинотеатра, расположенного в здании развлекательного центра «Лангал». Как сообщили «URA.RU» во вторник, 25 апреля, в пресс-службе арбитража, суд удовлетворил иск ФАС и признал, что договор аренды площадей, заключенный с фирмой-кинопрокатчиком, нарушает законодательство.

Речь идет об ООО «ПРИБЫЛЬ», которое арендует у собственника «Лангала», департамента по управлению государственным имуществом Югры, помещения общей площадью в 282,2 кв. метра с сентября 2015-го. Контракт рассчитан до сентября 2020 года. В связи с тем, что сделка по аренде признана недействительной, арендатор обязан покинуть помещение, а кинотеатр в «Лангале» может быть закрыт уже 23 мая. Арендодатель в поисках владельца будет вынужден назначить новый конкурс.

Напомним, что это не первый случай закрытия единственного кинотеатра в Ханты-Мансийске. До сентября 2015 года кинопрокатом в «Лангале» управляло ООО «Городской парк», по истечению договора с которой его отказались продлевать. Помещение центра было передано под управление театра кукол. Кинозал был закрыт на реконструкцию.

Игорь Волосин
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