16:21 25 апреля 2017 0

Браконьеры убили в Ишимском районе 18 кабанов, двух косуль и лося Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ишимском районе Тюменской области в крупном браконьерстве заподозрили близкого родственника заместителя начальника полиции. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, на незаконной охоте поймали двух жителей района — Валерия Мальцева и Андрея Сухорущенко, было изъято 19 шкур кабанов и четыре лося. «Полиция пытается спустить все на тормозах», — полагает источник.

Крупные партии мяса, по словам собеседника агентства, браконьеры вывозили за пределы района и продавали по 200 рублей за килограмм. Кабанов и лосей отстреливали в районе села Мизоново и деревни Нерпино.

Источник говорит, что у подозреваемых нашли шкуры убитых животных Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

При этом, отметил источник, брат одного из подозреваемых, Александр Мальцев, работает в МО МВД России «Ишимский».

«Валерий уже попадался на браконьерстве. Брат спас», — рассказал он.

В Ишимском районном отделе Госохотуправления корреспонденту «URA.RU» сообщили, что задержать на месте браконьеров не удалось, сейчас этой историей занимается полиция. По словам собеседника агентства, речь идет о 18 кабанах, одном лосе и двух косулях.

Один из сотрудников Тюменского областного управления на условиях анонимности подтвердил корреспонденту «URA.RU», что в браконьерстве подозревают Мальцева и Сухорущенко.

«Было два факта незаконной охоты, в первой половине марта и ближе к концу месяца, — пояснил он. — Подозреваемые, действительно, эти люди. Их нашли по следам на снегу, которые привели к дому. Там же обнаружили следы разделки туш, шкуры. Похоже, мясо и вправду продавали, потому что очень большой объем. В Ишимском районе такого крупного браконьерства, пожалуй, не было».

Источник добавил, что полиция может искать виновных в браконьерстве до двух лет.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту агентства сообщили, что органы дознания Ишимского района возбудили два уголовных дела: первое — по незаконной добыче 18 кабанов, второе — по добыче двух косуль и лося. «Дела возбуждены по факту произошедшего по части 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, — ред.)», — сообщили в областном полицейском главке.

Источники агентства в силовых структурах отмечают, что в качестве подозреваемых в материалах дела проходят Мальцев и Сухорущенко.

Это не первый скандал в правоохранительных органах за последнее время. 14 апреля в Тобольске за взятку были задержаны начальник отдела уголовного розыска МО МВД России «Тобольский» Игорь Белозерцев и его заместитель Денис Ефремов. Оба были отправлены под домашний арест.