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25 апреля 2017
16:14  25 апреля 2017 6

Медведев защитил режиссера «Матильды» от нападок Поклонской

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Премьер-министр призвал россиян быть терпимееФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дмитрий Медведев назвал недопустимой агрессию против авторов, чьи работы еще не вышли в свет. Таким образом премьер-министр РФ ответил на обвинения в адрес режиссера Алексея Учителя, чей фильм «Матильда» ранее был раскритикован депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

«Вместо принципов, убеждений, уважения к чужому мнению и творчеству просто появляется агрессия и нетерпимость. Мы эту агрессию видим. Кстати, эта агрессия иногда воплощается и в преступные деяния. Или иногда по сути сводится к преследованию автора, произведения которого еще никто не видел. Поэтому нам нужно в этом смысле быть гораздо более терпимыми, очень внимательно относиться к тому, что происходит», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Ранее Поклонская отправила в Генпрокуратуру результаты экспертизы фильма «Матильда», выход которого ожидается в конце 2017 года. По словам депутата, в ходе изучения картины эксперты пришли к выводу, что продемонстрированный в фильме образ императора Николая II оскорбляет чувства верующих.

Сергей Макеев
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