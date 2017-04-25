16:08 25 апреля 2017 4

Итоги КДК привели Иванова в ярость Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент ФК «Урал» Григорий Иванов в дурном настроении покинул заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, в ходе которого решается вопрос о наказании игроков и футбольных клубов. В ходе заседания в том числе рассматривалось поведения судьи Алексея Еськова, удалившего трех игроков «Урала» в субботнем матче с «Зенитом».

«Григорий Иванов покинул дом футбола… один… рассерженный… „Хватит, я ничего не буду говорить!“» — сообщил у себя в Твиттере корреспондент газеты «Спорт-Экспресс» Михаил Гончаров, процитировав прозвучавшее высказывание президента «Урала».

Чуть позже заседание покинул игрок «Урала» Роман Павлюченко. Футболист также отказался отвечать на вопросы журналистов.

Получить оперативные комментарии Григория Иванова и Романа Павлюченко не удалось. Оба представителя «Урала» не отвечают на телефонные звонки.

В субботу, 22 апреля, арбитр Алексей Еськов удалил сразу трех игроков «Урала» в матче с «Зенитом». Для клуба из Петербурга это был дебютный матч на новом стадионе «Крестовский». На встрече присутствовал глава «Газпрома» Алексей Миллер. До удалений уральский клуб успешно противостоял петербургской команде. В итоге уральцы, оставшись ввосьмером, проиграли со счетом 0:2. Поводы для удалений футболистов вызвали недоумение у большинства болельщиков. Скандальной игрой заинтересовались даже в Госдуме.