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Главные новости Тюменской области
16:45  25 апреля 2017 0

Активист международной организации требует пересмотреть итоги многомиллионого аукциона в Тюмени. Он нашел коррупционную составляющую

Мост через реку Тура в районе Лесобазы. Тюмень, строительство моста
Аукцион на ремонт Пермяковского моста может быть пересмотренФото: Николай Бастриков © URA.RU

Руководитель регионального антикоррупционного центра «Трансперенси Интернешнл Россия» Екатерина Петрова подозревает «Мостострой-11», накануне в отсутствии конкурентов выигравший аукцион на ремонт Пермяковского моста в Тюмени, в лоббировании своих интересов. Правозащитница подала заявление в прокуратуру Тюменской области.

Екатерина Петрова рассказала «URA.RU», что в конкурсных документах на ремонт Пермяковского моста включены требования, которые могут свидетельствовать о наличии коррупционной составляющей. Так, аукцион содержал требования о наличии у участника лицензии на вывоз и переработку строительных отходов.

«Это не просто формальные нарушения, а заказчик намерено ограничивает доступ к участию других дорожных подрядчиков, которые перерабатывают строительные отходы, — пояснила Екатерина Петрова. — Всю жизнь дорожные ремонтники нанимали субподрядчиков, которые вывозили отходы. Сами дорожники не занимаются переработкой этих отходов».

Правозащитница также добавила, что заказчик установил незаконные требования о наличии опыта у частника, которое также может сильно ограничить количество компаний.

Все эти факты Екатерина Петрова изложила в заявлении, которое направила в прокуратуру. Если ведомство подтвердит доводы, то результаты аукциона могут быть отменены, а конкурс будет разыгрываться заново.

Аукцион был объявлен в марте этого года, и должен был пройти 24 апреля. Однако в связи с тем, что поступила всего одна заявка, конкурс был признан несостоявшимся. По правилам контракт на 145,3 млн руб теперь будет заключен с компанией, подавшей соответствующую всем конкурсным требованиям заявку. Это тюменское АО «Мостострой-11».

Владимир Балтунов
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