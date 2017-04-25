16:26 25 апреля 2017 1

На демонтаж незаконных стоянок теперь вызывают ОМОН Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудникам ОМОН пришлось вмешиваться в очередной конфликт в стояночном бизнесе Челябинска. Руководитель муниципального бюджетного учреждения «Городские парковки», депутат гордумы Эдуард Бурлаков написал заявление в полицию на своего коллегу Александра Воложанина, сообщил он корреспонденту «URA.RU».

Глава МБУ утверждает, что сотрудников ОМОН пришлось вызывать, чтобы демонтировать несанкционированную стоянку по улице Салавата Юлаева, 3-г. Этот объект, по его словам, незаконно занимало ООО «Пять звезд плюс». Чтобы его представители не вернулись, на стоянке выставили ЧОП «Вымпел».

«Воложанин появился вместе с неизвестными вновь на той стоянке. И попытались установить свою будку на муниципальной земле. Мы вызвали полицию. Считаем, что произошла попытка незаконного захвата парковки. Заявление в правоохранительные органы подано. Еще на нашей будке обнаружили горючую жидкость. Или кто-то хотел сжечь ее, или припугнуть нас», — добавил Бурлаков.

Фото: скан обращения МБУ «Городские парковки» в полицию

Александр Воложанин в свою очередь заявляет, что все было не совсем так. По его версии, МБУ демонтировало законную парковку ООО «Пять звезд плюс». Представители фирмы вернули свою будку, но установили ее неподалеку на территории торгового комплекса, который находится в частной собственности. Это сделано, чтобы охранять транспорт, приезжающий в ТК.

«Когда мы уставили свою будку на частной территории у магазина, приехали сотрудники ЧОП и „воровайка“. Хотели демонтировать и увезти будку. ЧОП не имеет права увозить чужое имущество. Вызвал полицейских, которые пресекли правонарушение», — говорит Воложанин.

Конфликт вокруг челябинских парковок длится более полугода. Так называемые «молодогвардейцы» утверждают, что борются против нелегальных стоянок. Экс-омбудсмен Алексей Севастьянов, Александр Воложанин и их партнеры настаивают на рейдерском захвате их бизнеса. В ситуации разбираются прокуратура и полиция, поданы иски в суды.