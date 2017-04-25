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25 апреля 2017
24 апреля 2017
16:36  25 апреля 2017 0

Прокуратура наказала четырех директоров сити-менеджера Якоба за работу «на стороне»

Прессуха Александра Якоба. Екатеринбург, якоб александр
Якоб получил представление за четырех управленцевФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сразу четыре директора муниципальных унитарных предприятий Екатеринбурга нарушили закон. К такому выводу пришла прокуратура Екатеринбурга, проверяя соблюдение законодательства о противодействии коррупции.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение положений Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» руководители таких унитарных предприятий, как ЕМУП «Кинотеатр «Салют», МУП «Водоканал», ЕМУП «Городская центральная аптек», ЕМУП «Столовая №6» являются учредителями (участниками) юридических лиц», — объяснили в надзорном органе.

В соответствии с законодательством руководитель МУП не вправе быть учредителем (участником) юридического лица и занимать должности, кроме текущей.

В итоге, директор «Столовой №6» Олег Чистополов был уволен. Директор ЕМУП «Кинотеатр «Салют» Сергей Федяков, гендиректор МУП «Водоканал» Александр Ковальчик и директор ЕМУП «Городская центральная аптека» Людмила Оболонкова привлечены к дисциплинарной ответственности — им объявлены выговоры. После этого все они подали документы о выходе из состава юрлиц.

Сергей Федяков и Александр Ковальчик отказались комментировать действия прокуратуры, еще до двух управленцев дозвониться не удалось. Помимо наказания директоров, прокуратура внесла представление с требованием устранения нарушений законодательства и главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу.

Сергей Демин
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