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16:57  25 апреля 2017 0

В югорской митрополии раскрыли детали визита министра, который прилетел на тайные переговоры. ФОТО

Александр Новак поставил свечку в сургутском храмеФото: Пресс-служба Ханты-Мансийской митрополии

О визите министра энергетики Российской Федерации Александра Новака в ХМАО-Югру официально объявили в региональной митрополии. Как следует из сообщения пресс-службы религиозной организации, член правительства посетил храмовый комплекс великомученика Георгия Победоносца в Сургуте. Там его встретили митрополит ханты-мансийский и сургутский Павел, настоятель храма Антоний Исаков.

«В сопровождении митрополита Павла Александр Валентинович Новак ознакомился с храмовым комплексом, посетил крестильный храм Святителя Калинника. Далее в епархиальной резиденции состоялось общение митрополита Павла с Александром Новаком и гостями», — прокомментировали в митрополии.

Югорские священнослужители отмечают, что Новак прибыл в храм в сопровождении генерального директора ОАО «Сургутнефтегаз» Владимира Богданова, губернатора Натальи Комаровой и главы Сургута Вадима Шувалова.

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Фото: Пресс-служба Ханты-Мансийской митрополии

Александр Новак посетил Югру неофициально — мероприятие не получило никакого освещения в федеральных и региональных проправительственных СМИ. Член кабинета министров послушал оперу «Симон Бокканегра» в исполнении солистов, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Представление прошло во Дворце культуры «Нефтяник» в рамках ХVI Московского пасхального фестиваля.

По неофициальным данным, реальной причиной визита Александра Новака стали закрытые трехсторонние переговоры с Владимиром Богдановым и Натальей Комаровой, посвященные ситуации в нефтегазовой отрасли.

Эльдар Булатов
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