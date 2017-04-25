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25 апреля 2017
16:41  25 апреля 2017 0

Чайка заявил, что у Минобороны похитили 1,6 млрд рублей

Cовещание глав 40 регионов и руководителей прокуратур субъектов Федерации в полпредстве УрФО при участии Юрия Чайки. Екатеринбург, чайка юрий
Юрий Чайка обнаружил миллиардные хищения при строительстве объектов инфраструктурыФото: Анна Майорова © URA.RU

Согласно докладу генпрокурора РФ Юрия Чайки, при участии компаний-посредников было похищено более 1,6 миллиарда рублей, выделенных Министерству обороны РФ. Средства должны были пойти на строительство Геопорта в Новороссийске, погрузочной станции в Североморске и причала на Камчатке.

«Должностные лица субподрядной организации — ФГУП „ГУССТ № 4 при Спецстрое России“ — через указанные фирмы организовали поставку на объекты строительства труб, бывших в употреблении, под видом новых, а также инертных материалов ненадлежащего качества», — цитирует фрагмент доклада Чайки телеканал «360».

Гепрокурор РФ сообщил, что по факту выявленных нарушений возбуждено уголовное дело, уточняет «Утро.ру».

Сергей Макеев
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