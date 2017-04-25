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25 апреля 2017
24 апреля 2017
16:31  25 апреля 2017 0

РФС дисквалифицировал Павлюченко на три матча после скандальной игры с «Зенитом»

Открытая тренировка ФК
Павлюченко пропустит матч со "Спартаком"Фото: Анна Майорова © URA.RU

Игрок ФК «Урал» Роман Павлюченко дисквалифицирован на 3 матча из-за неспортивного поведения в скандальной игре с «Зенитом». По решению КДК РФС игрок точно пропустит ближайшую игру с московским «Спартаком». Дисквалификация еще на два матча носит условный характер.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Павлюченко наказан за нецензурную брань в отношении главного судьи субботнего матча «Зенита» с «Уралом» Алексея Еськова.

Напомним, Еськов во время весьма спорного эпизода удалил полузащитника «Урала» Эрика Бикфалви. Павлюченко возмутился и обматерил судью, за что также был удален с поля. Позже судья удалил еще одного «уральца» Романа Емельянова. В итоге «Урал» проиграл сопернику 0:2.

Ранее заседание КДК покинул президент «Урала» Григорий Иванов. По словам журналистов, Иванов был в крайне дурном настроении.

Ближайший матч «Урала» состоится сегодня, 25 апреля, в Москве, в 19:30 по местному времени.

Данил Бардин
© Служба новостей «URA.Ru»
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