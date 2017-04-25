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25 апреля 2017
16:55  25 апреля 2017 0

Кремль вернет электричество в обесточенный Киевом Луганск

Борис Грызлов. Екатеринбург, грызлов борис
По словам Грызлова, жители Донбасса не могут оплачивать электроэнергиюФото: Александр Мамаев © URA.RU

Россия обеспечит Луганскую область Украины бесперебойными поставками электроэнергии. Об этом заявил полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

Ресурсы будут предоставлены в рамках гуманитарной поддержки. Такое решение было принято правительством РФ после того, как национальная энергетическая компания «Укрэнерго» обесточила территорию Луганской области, передает «Интерфакс».

«Отмечу, что для жителей Донбасса в условиях сознательной экономической блокады со стороны Украины отсутствует возможность для оплаты электроэнергии. Вопрос этот, конечно, будет обсужден завтра на контактной группе и ее экономической подгруппе», — пояснил Грызлов.

Как писало «URA.RU» ранее, Киев прекратил поставки электричества на территорию непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) в полночь 25 апреля из-за отсутствия оплаты. Обесточен в том числе и «Попаснянский водоканал». Отметим, украинские энергетики неоднократно обращались с такой просьбой к правительству Украины.

Виктор Кудряшов
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