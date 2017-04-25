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25 апреля 2017
16:59  25 апреля 2017 0

«Урал» сурово наказали вдобавок к «судейскому беспределу» в матче с «Зенитом»

Чемпионат России 2015-2016: ФК
ФК "Урал" оштрафован за игру с "Зенитом"Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ФК «Урал оштрафован на 100 тысяч рублей из-за того, что судья Алексей Еськов удалил трех футболистов из Екатеринбурга в субботнем матче с «Зенитом», который состоялся в Санкт-Петербурге.

«За использование пиротехнических средств фанатами питерского клуба штраф 20 тысяч рублей. За неподобающее поведение команды (удаление трех игроков в одном матче) оштрафовать „Урал“ на 100 тысяч рублей», — приводит «Спорт-Экспресс» слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

По всей видимости, именно это решение привело президента ФК «Урал» Григория Иванова в ярость.

Во время игры с «Зенитом» арбитр Алексей Еськов удалил сразу трех игроков «Урала». Футбольная общественность по большей части назвала удаления спорными.

Данил Бардин
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