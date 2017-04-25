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25 апреля 2017
24 апреля 2017
16:53  25 апреля 2017 0

Страсти вокруг Храма на воде накаляются: противники придумали, как реагировать на давление власти. Будет и палаточный лагерь, и прикованные к ограде

Акция Обнять пруд - 2. Екатеринбург, набережная городского пруда, акция обними пруд
Противники Храма на воде готовы приковать себя наручниками к изгороди набережной и объявить голодовкуФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Битва за храм
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Противники строительства собора Святой Екатерины [Храма на воде] в акватории городского пруда не исключают сценария, при котором им придется приковать себя наручниками к изгороди вдоль набережной реки Исеть, объявить голодовку или разбить палаточный лагерь возле «Динамо». Об этом «URA.RU» заявил активист движения «Комитет городского пруда» Дмитрий Москвин.

«Я не исключаю никакие сценарии. Понятно, что перед выборами в сентябре подобные акции — это такой подарок от благодарных горожан инициатору стройки на пруду и по совместительству кандидату в губернаторы. Для многих эта проблема из гражданского сопротивления с произволом олигархов и чиновников превращается в политическую. Город продолжают злить, создают конфликт между горожанами. И делается это непосредственно властью», — отметил собеседник агентства, подчеркнув, что выборы в борьбе противников и инициаторов строительства храма становятся важным инструментом.

В пятницу, 21 апреля, рабочая группа по строительству собора утвердила обновленный эскизный проект, который планируется реализовать к 300-летию Екатеринбурга. К слову, инициаторы застройки пруда уже неоднократно своими действиями давали понять противникам, что диалога на эту тему между ними не будет. К примеру, маршрут Пасхального крестного хода вместо улицы Царской был проложен вдоль набережной реки с остановкой у места предполагаемого строительства. За несколько дней до этого власти вывели к пруду несколько тысяч студентов, что многие горожане восприняли как ответ на акции протеста.

Сергей Демин
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