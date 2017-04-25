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25 апреля 2017
17:14  25 апреля 2017 0

Вице-премьер Украины требует отмены концертов Басты

Гала-шоу Челябинск-280 бокс Трактор, баста, вакуленко василий, рэппер
Баста может быть забанен украинскими пограничникамиФото: Глеб Лунин

Украинский вице-премьер Вячеслав Кириленко поставил под сомнение возможность въезда в страну российского рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста. Об этом политик заявил в своем Twitter.

«Убежден, что российский рэпер Баста так же не выступит в Киеве, как и другие российские певцы и актеры, которые выступали в оккупированном Крыму», — цитирует заявление Кириленко РИА «Новости».

Конкретным поводом для недопуска российского артиста может стать его выступление в Ялте в августе 2015 года. Ранее СБУ сообщила, что Баста не был включен в список россиян, которым запрещен въезд на Украину.

Сергей Макеев
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