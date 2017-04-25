17:11 25 апреля 2017 1

По улицам прошел масштабный автопробег

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский разменял восьмой десяток. Сегодня в честь 71-го дня рождения политика его однопартийцы из свердловского регионального отделения устроили автопробег по главной улице Екатеринбурга. Организатором акции стал молодой депутат гордумы Григорий Вихарев. Правда, сам он не смог проехаться в колонне, поскольку принимал участие в очередном заседании Думы.

«Сегодня у нас утверждение отчета об исполнении бюджета. Работа на первом месте, поэтому поздравляю Владимира Вольфовича прямо от здания мэрии, — сказал „URA.RU“ Григорий Вихарев. — Жириновский, по моему глубокому убеждению, самый яркий политик современной России. И очень смелый. Его карьера, как либерала, началась в 1967 году, когда он направил в ЦК КПСС на имя самого Брежнева письмо, в котором предложил реформировать сферы образования и сельского хозяйства. Жириновский не боится говорить то, что думает, инициирует законопроекты, которые по-настоящему могут поддержать народ. И люди его за это любят. Для меня большая честь стоять в рядах ЛДПР».

Автопробег начался в 10 утра. Около двадцати машин, украшенных флагами и символикой либерал-демократов, стартовали с площади Кирова в сторону Московской. В сопровождении ГИБДД колонна проехала по проспекту Ленина до Дворца молодежи, вызывая неподдельный интерес у прохожих, которые постоянно фотографировали либерал-демократов и махали им вслед.

У дворца «соколы» Жириновского сделали небольшую остановку и отправились обратно к УГТУ-УПИ. Там участники автопробега сфотографировались на память. Стоит отметить, что на протяжении всего времени за мероприятием с неба следил квадрокоптер. Снимки, сделанные им, возможно, отправят в центральный аппарат партии.

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«Акция прошла на „отлично“. Такие мероприятия объединяют нас, народ видит, что партия едина. Уверен, что к нашему автопробегу присоединятся либерал-демократы из других российских городов и стран СНГ, — заявил возглавлявший колонну координатор ЛДПР в Свердловской области Антон Гусев. — Мы от всего сердца поздравляем Владимира Вольфовича с днем рождения. Желаем ему здоровья, успехов на политической арене и побед на выборах всех уровней».

Напомним, автопробег является одним из любимых инструментов членов ЛДПР. Подобные акции либерал-демократы устраивают по всей России. Из последних — автопробег ретроавтомобилей, приуроченный к 55-летию полета в космос Юрия Гагарина (прошел в Москве) и автопробег по маршруту Симферополь-Москва, организованный к третьей годовщине Общекрымского референдума и дня воссоединения Крыма с Россией.