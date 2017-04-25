17:33 25 апреля 2017 0

Кадетская школа на северо-западе Челябинска имеет хорошую репутацию в городе Фото: официальная страница школы №22

Правоохранители проверяют информацию об избиении учительницей второклассника школы №22 в Челябинске. Заявление подала мать школьника, сообщили «URA.RU» в прокуратуре Курчатовского района города.

Инцидент произошел в начале февраля на уроке. По версии учительницы, она взяла расшалившегося ученика за руку, чтобы вывести его из класса. Он споткнулся о рюкзак и упал. Однако, по словам педагога, при этом мальчик не ударялся головой и не мог получить сотрясение мозга, о котором говорит его мать.

Версия Юлии Жариковой, написавшей заявление на педагога, более драматична. «Когда ребенок обернулся к соседу, она подошла, взяла его за шею и вытащила из-за парты. Потом оттолкнула, он упал и стукнулся лбом об пол. Когда стали расспрашивать детей, они все стали говорить, что этот факт действительно был», — рассказывает женщина.

При этом, по словам матери, учительница кричала и оскорбляла ребенка. В подтверждение своим словам женщина приводит SMS от педагога, в которых та сожалеет о случившемся и обещает компенсировать расходы на лечение.

По словам директора школы Ольги Милюковой, служебное расследование подтвердило факт инцидента. Классному руководителю Ирине Генделека объявлен выговор, рассматривается вопрос об ее отстранении. Однако сейчас ситуация «подвисла»: стороны конфликта и руководство учебного заведения ждут выводов прокуратуры и полиции, к тому же за учительницу заступились родители других учеников.

Тем временем пострадавший школьник амбулаторно наблюдается у невролога, ходит по врачам и его 50-летняя учительница. На фоне всех разбирательств у нее появились проблемы с давлением и сердцем.

Сейчас в Челябинске идет расследование дела 82-летней учительницы математики Людмилы Антоновой из школы №155: после конфликта с педагогом чуть не погибла и получила тяжелые травмы 13-летняя девочка. Еще более громкое дело златоустовской учительницы Татьяны Порсевой, обвиняемой в издевательствах над первоклассниками, сейчас находится в суде.