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Главные новости Тюменской области
17:19  25 апреля 2017 1

«Все озеро в трупах, запах стоит — задохнуться можно». Читатели «URA.RU» сообщают неприятные новости о водоемах Тюмени. ФОТО

Ямальский район, Яр-Сале, оленеводы, рыба
В Тюменском районе выявлен массовый мор рыбыФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Возле садового общества «Искра-1» на озере Грязное выявлен массовый мор рыбы. Фотографию прислал один из читателей «URA.RU». «Все озеро в трупах. Запах стоит что задохнуться можно», — написал в комментариях читатель.

Начальник отдела госконтроля управления тюменского областного Росрыболовства Александр Пахотин пояснил корреспонденту «URA.RU», что его ведомство организует проверку по факту мора рыбы. Одним из ее этапов станет забор воды на анализ. Однако смерть большого количества рыбы специалист объяснил недостатком кислорода в воде.

ФОТО: предоставлено читателем URA.RU

«Водоемы маловодные. Зимой водоросли на глубине потребляют много кислорода, которого потом не хватает рыбе. И она гибнет», — разъяснил процесс Александр Пахотин.

Это предположение подтвердил и глава поселка Андреевского Раиль Хуснуллин. Он подчеркнул, что подобный замор происходит каждый год.

«Это мелкие озера, заболоченные, поэтому часто перемерзают. И весной вся рыба всплывает. Во время весеннего половодья сюда приходит рыбная молодь, и поголовье восстанавливается. Местные об этом знают. А фотографию наверняка прислал тот, кто не в курсе процессов», — рассказал Раиль Хуснуллин.

Владимир Балтунов
© Служба новостей «URA.Ru»
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