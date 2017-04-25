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Главные новости Курганской области
17:23  25 апреля 2017 0

Губернатор Кокорин сделал судьбоносное сообщение по паводку

Встреча Алексея Кокорина с профсоюзами Курган, кокорин алексей
Алексей Кокорин успокоил жителей ЗауральяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава Зауралья Алексей Кокорин сообщил, что пик паводка в Кургане ожидается через 9-10 дней, при этом он заверил, что подъем воды будет меньше, чем годом ранее. Об этом глава региона заявил по итогам выездного заседания в курганском аэропорту.

«Есть небольшая сложность в Звериноголовском. Здесь уровень поднялся почти на три метра за двое суток. Но пик паводка в этом районе наступил уже сегодня. Ожидаем, что сейчас вода пойдет на спад», — сказал губернатор.

«Прошлогоднее половодье в Зауралье не повторится», — заверил Алексей Кокорин.

Начальник ГУ МЧС России про Курганской области Олег Рожков добавил, что на всех реках региона, кроме Тобола, наблюдается постепенный спад уровня.

«Могу заверить всех, что на территории Республики Казахстан, в частности двух областей — Костанайской и Северо-Казахстанской — все спокойно, на основных реках наблюдается снижение уровня воды. Нам ежедневно поступают сводки от коллег, большой воды из Казахстана мы не ждем, слухам верить не стоит», — подчеркнул Олег Рожков.

Максимальный уровень воды в Тоболе в Кургане, по прогнозам специалистов, составит около семи метров. Есть вероятность подтопления дачных участков, однако критических показателей не ожидается. Глава администрации города Кургана Андрей Потапов сказал, что уже заготовлен грунт для отсыпки дамб, определены места для возможной эвакуации имущества и самих граждан. Как и в прошлом году, людей будут размещать в помещении школы № 42.

«Я считаю, что эвакуировать вещи все-таки необходимо заблаговременно, несмотря на то, что прогнозы не критичны. Люди могут позвонить по номеру 054, сделать заявку на транспортировку и погрузку своих вещей. Особенно это касается пенсионеров и семей с маленькими детьми. К сожалению, много людей сейчас проживают на дачных участках. Мы распространяем листовки и предупреждаем курганцев», — отметил Андрей Потапов.

Татьяна Жаткина
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