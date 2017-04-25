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25 апреля 2017
17:28  25 апреля 2017 0

Песков об обесточивании ЛНР: Украина отторгает свои территории

Рефтинская ГРЭС: адресники, место аварии, электростанция, изолятор, конденсатор связи
Ранее Киев обесточил территорию ЛНРФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кремль назвал решение Киева о прекращении подачи электроэнергии в Луганск еще одним шагом властей Украины по отторжению юго-восточных территорий страны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков заявил, что подобные действия Киева проворечат духу минских соглашений и усложняют процесс мирного урегулирования ситуации в ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что Россия по-прежнему будет осуществлять гуманитарную поддержку непризнанных республик.

«Россия и раньше, исходя из гуманитарных соображений, делала и делает много для того, чтобы помочь минимизировать последствия для людей, которые проживают на Донбассе, последствия этой политики по отторжению собственных земель, которую проводит Киев», — цитирует Пескова телеканал RT.

Ранее власти Украины приняли решение об обесточивании территории самопровозглашенной Луганской народной республики. ДНР и Россия подали электроэнергию в ЛНР сразу после отключения Киева. На восстановление энергетики в Луганске потребовалось полчаса. В других поселениях ЛНР не более часа, уточняет информагентство Nation News.

Сергей Макеев
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